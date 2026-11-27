El detenido y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes

Un hombre de 40 años fue detenido por elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo, luego de que le encontraran un arma corta, cartuchos y varios envoltorios con sustancias ilícitas.

Kenner Ezequiel “N” fue capturado durante recorridos de vigilancia en calles de la colonia San Miguel del Parque, como parte del Operativo Seguridad y Orden.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados se aproximaron al hombre al observarlo presuntamente realizando una conducta indebida en la vía pública.

Durante la revisión, le localizaron un objeto con características de arma corta marca Powerline by Daisy, modelo 340, calibre 4.5 milímetros, así como un cargador y diversos cartuchos.

Además, en una mochila tipo mariconera encontraron seis bolsas transparentes con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, y 10 envoltorios con una sustancia granulada y cristalina, aparentemente cristal.

Finalmente, el hombre y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.