Detienen a hombre con arma larga y droga en la colonia Canteras

El joven fue sometido a una revisión en la que se localizó un arma larga abastecida con 20 cartuchos, así como 20 envoltorios con presunta droga

Un hombre identificado como Gustavo “N”, de 26 años, fue detenido la tarde del martes en la colonia Canteras, en Monterrey, luego de que presuntamente portara un arma larga y diversos envoltorios con sustancia cristalina.

El operativo ocurrió en el cruce de Prolongación Tamaulipas y Enrique H. Herrera, donde personal que realizaba recorridos de vigilancia observó a un individuo cuyas características coincidían con las de un objetivo previamente identificado durante labores de seguimiento.

Al ser abordado, el joven fue sometido a una revisión en la que se localizó un arma larga abastecida con 20 cartuchos, así como 20 envoltorios que contenían sustancia granulada con apariencia de cristal. La escena quedó asegurada mientras se verificaba que no hubiera otros riesgos en el área.

Los agentes de Fuerza Civil procedieron a su detención y traslado, para finalmente ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al marco legal y bajo el principio de presunción de inocencia.