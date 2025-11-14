Detienen a hombre con arma de fuego y presunta droga en San Pedro

Los oficiales observaron a una persona con actitud sospechosa, vestida de negro, junto a un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro realizaron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego y diversas dosis de presunta droga.

Mientras circulaban por Calzada San Pedro y Río Mississippi, los oficiales observaron a una persona con actitud sospechosa, vestida de negro, junto a un vehículo del mismo color en el estacionamiento de un centro comercial.

Al aproximarse para realizar la revisión, el vehículo emprendió la marcha. En ese momento, el individuo que se encontraba a pie intentó huir corriendo, por lo que fue alcanzado metros adelante.

Durante la inspección, se identificó al detenido como Alejandro “N”, de 42 años de edad, a quien se le aseguró una cangurera camuflada en color azul.

En su interior se encontraron un arma tipo escuadra en color negro, siete envoltorios con polvo blanco con las características de una sustancia ilícita y una báscula en color negro con plateado.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del C2 para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Se investiga la posible participación del hombre en diversos robos a negocios y casas habitacion cometidos en los últimos días dentro del municipio de San Pedro. Uno de ellos con un quebranto de casi 500 mil pesos.

