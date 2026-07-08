Detienen a hombre con arma de fuego y droga en Monterrey

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente le aseguraran un arma de fuego calibre 9 milímetros y 40 dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, durante un operativo de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

La detención se registró alrededor de las 17:20 horas en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga, donde fue capturado Jesús Alejandro D., de 29 años de edad.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los oficiales realizaban un recorrido preventivo cuando observaron al hombre comportándose de manera evasiva. Al indicarle que detuviera su marcha para una revisión, presuntamente reaccionó de forma agresiva e inconforme con la intervención policial.

Tras efectuar una inspección, los uniformados localizaron en una mochila tipo cangurera 40 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, por lo que procedieron con su detención.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que esta detención forma parte de las acciones de la estrategia Escudo, implementada por el municipio con el objetivo de fortalecer la seguridad, combatir el narcomenudeo y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.