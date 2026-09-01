Detienen a hombre con arma de fuego en San Pedro

Elementos de seguridad de San Pedro capturaron a Viterbo “N” tras hallarle una pistola calibre .380 sobre la avenida Roble.

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, luego de que presuntamente le localizaran un arma de fuego al interior de su vehículo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada sobre la avenida Roble, en su cruce con el bulevar Botánica, en la colonia Valle del Campestre.

De acuerdo con la autoridad, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron una camioneta GMC Sierra en color negro, cuyo conductor habría realizado una maniobra que puso en riesgo a peatones y al propio automovilista.

Al acercarse para realizar la intervención, los policías observaron un objeto con características de arma de fuego en el área del descansabrazos del vehículo.

El conductor, identificado como Viterbo “N”, de 43 años, reconoció que portaba un arma; sin embargo, al solicitarle la documentación correspondiente, señaló que no contaba con una licencia o permiso vigente.

Durante la inspección de la camioneta, los elementos localizaron un arma de fuego tipo escuadra calibre .380, además de un cargador abastecido con ocho cartuchos.

El hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.