Detienen a hombre con arma de fuego en la colonia Progreso

El detenido fue identificado como Rogelio R., originario de Michoacán, quien fue interceptado sobre la calle Emiliano Zapata

Un hombre fue detenido durante la madrugada, luego de que presuntamente le fuera encontrada un arma de fuego al interior del vehículo en el que circulaba, en calles de la colonia Progreso, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la información, el detenido fue identificado como Rogelio R., de 40 años de edad y originario de Michoacán, quien fue interceptado alrededor de las 01:10 horas sobre la calle Emiliano Zapata, entre Prolongación Benito Juárez y Colegio Civil.

Los hechos se registraron cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia recibieron el reporte del C4 sobre un vehículo Jeep Grand Cherokee en color negro, con placas de circulación SCL-603-C, en el que presuntamente viajaban personas armadas.

Tras implementar un operativo de búsqueda en la zona, los uniformados lograron ubicar la unidad con un hombre a bordo, a quien le marcaron el alto para realizar una inspección. Durante la revisión, los elementos observaron en el portavasos un arma corta tipo Glock calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con 18 cartuchos hábiles.

Ante este hallazgo, el hombre fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes efectuaban labores de vigilancia en la zona.