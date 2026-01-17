Detienen a hombre con arma de fuego en la colonia Industrial

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Armado con una pistola, un joven de 22 años fue detenido en la colonia Industrial por efectivos de la Policía de Monterrey

El inculpado fue identificado como como Román Alejandro, quien fue interceptado en el cruce de las calles Juan Álvarez y Pedro Celestino Negrete.

Cuando los oficiales de esta corporación le marcaron el alto, el joven intentó huir pero fue interceptado.

El detenido portaba un arma de fuego tipo escuadra con 17 cartuchos.

Luego de ser capturado los oficiales lo trasladaron a las instalaciones de esa corporación y puesto a disposición del Ministerio Público.