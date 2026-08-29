Detienen a hombre con arma de fuego abastecida en Santa Catarina

Las autoridades también pusieron a disposición de la Fiscalía el arma de fuego, los 12 cartuchos y la motocicleta en la que viajaba el detenido.

Elementos de seguridad de Santa Catarina detuvieron a un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego abastecida, durante labores de prevención y vigilancia realizadas en la colonia Infonavit Lomas de Santa Catarina.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:35 horas del jueves, cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia observaron a un hombre identificado como José Luis Alejandro “N”, de 26 años, quien circulaba a bordo de una mini motocicleta tipo Cross sobre la avenida Sierra Teyeral.

De acuerdo con el reporte policial, la motocicleta no contaba con placas de circulación y el conductor no portaba equipo de protección, además de que realizaba maniobras consideradas peligrosas.

Al marcarle el alto, el motociclista presuntamente aceleró la marcha e intentó escapar, por lo que los oficiales iniciaron una persecución que concluyó en el cruce de las calles Sierra Nevada y Cañón del Colorado, donde lograron interceptarlo.

Durante la intervención, los policías observaron que del short del hombre sobresalía lo que aparentaba ser la empuñadura de un arma de fuego. Tras aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, localizaron un arma corta de color negro, un cargador y 12 cartuchos hábiles.

José Luis Alejandro “N” fue detenido debido a que no pudo acreditar la documentación correspondiente para la portación del arma. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica.

Como parte del aseguramiento, las autoridades también pusieron a disposición de la Fiscalía el arma de fuego, los 12 cartuchos y la motocicleta en la que viajaba el detenido.