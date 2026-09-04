Detienen a hombre con 96 dosis de droga en el Centro de Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido con droga, además de una báscula digital y dinero en efectivo

La detención de Jairo Jaid “N”, de 37 años, ocurrió cuando los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la autoridad, los policías observaron al hombre caminando en actitud sospechosa y, al notar la presencia de los uniformados, intentó evadirlos.

Al realizarle una revisión, localizaron dentro de una mochila pequeña 70 envoltorios con una sustancia sólida con características similares al cristal y otros 26 con una sustancia parecida a la cocaína en piedra.

Además, le aseguraron una báscula digital y 200 pesos en efectivo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes investigarán si estaría relacionado con alguna actividad delictiva.