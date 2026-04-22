Detienen a hombre con 95 dosis de droga en el centro de Monterrey

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Un hombre fue detenido por policías de Monterrey tras ser sorprendido con 95 dosis de droga en calles del centro de la ciudad.

El detenido, identificado como Rodrigo “N”, de 28 años, fue interceptado en el cruce de Juan Méndez y Aramberri, luego de mostrar una actitud evasiva al notar la presencia de los oficiales e intentar huir.

Tras una revisión, le encontraron entre sus pertenencias dosis con características de cristal, cocaína en polvo y en piedra, por lo que fue detenido en el lugar.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.