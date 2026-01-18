Detienen a hombre con 60 envoltorios de droga en Monterrey

El hecho se dio debido a que el sujeto discutía con otra persona mientras se desplazaba en una bicicleta, situación que llamó la atención de la policía

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de 60 envoltorios de droga tipo cristal, además de una radio frecuencia, durante un operativo de vigilancia en el centro de la ciudad.

La detención ocurrió a las 23:50 horas en el cruce de M. M. del Llano y Rayón, cuando elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona.

¿Cómo ocurrió la detención en el centro de Monterrey?

De acuerdo con la información oficial, los policías observaron a un masculino que discutía con otra persona mientras se desplazaba en una bicicleta, situación que llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron intervenir para evitar que el altercado escalara.

Al solicitarles que se tranquilizaran, uno de los involucrados, identificado como José del Carmen T., de 42 años de edad, reaccionó de forma agresiva contra los oficiales, motivo por el cual se procedió a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

¿Qué le encontraron al hombre detenido?

Durante la revisión preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 60 bolsitas de plástico que contenían una sustancia sólida con las características de la droga tipo cristal.

Además, se le aseguró una radio frecuencia, cuatro teléfonos celulares y 450 pesos en efectivo, así como la bicicleta en la que se desplazaba al momento de los hechos. Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes como parte de la carpeta de investigación.

¿Qué autoridades intervinieron tras el aseguramiento?

Luego de su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades no informaron si el detenido cuenta con antecedentes, ni el destino final de la sustancia asegurada, información que será definida por el Ministerio Público durante el proceso legal.

¿Qué es la estrategia Escudo en Monterrey?

La Policía de Monterrey señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, inhibir la comisión de delitos y proteger a la ciudadanía mediante operativos constantes en distintos sectores de la ciudad.

La corporación mantiene recorridos permanentes de vigilancia en zonas de alta afluencia para detectar conductas de riesgo y prevenir delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.