Detienen a hombre con 54 dosis de droga en Guadalupe

Un hombre fue detenido por policías municipales de Guadalupe tras ser sorprendido en posesión de 54 dosis de narcóticos que transportaba ocultas en dos mochilas, durante un recorrido de prevención y vigilancia realizado en la colonia 2 de Mayo.

Los hechos se registraron el domingo 18 de enero de 2026, en el cruce de las calles Venus y Galaxia, luego de que los oficiales atendieran un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa que merodeaba la zona. Al ubicar al individuo y marcarle el alto, éste hizo caso omiso a las indicaciones y presuntamente intentó darse a la fuga, siendo alcanzado metros adelante por los uniformados.

Tras realizarle una inspección de seguridad, los elementos localizaron dos mochilas tipo cangurera, en cuyo interior se encontraron 54 dosis de una hierba verde con características similares a la marihuana, además de una báscula gramera y dinero en efectivo, presuntamente relacionado con la venta de estupefacientes.

El detenido fue identificado como Gerardo Alejandro, de 25 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, conforme a la ley y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.