Detienen a hombre con 51 dosis de droga en Monterrey

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que lle encontraran 51 dosis de distintas drogas cuando ingería bebidas embriagantes en la vía pública, en la colonia Luis Echeverría.

El detenido fue identificado como Carlos “N”de 30 años de edad, quien fue interceptado por oficiales en el cruce de las calles Universo Nueva Era y Primera de Diciembre.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al masculino consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Tras realizarle una revisión, los policías localizaron al interior de una mochila tipo mariconera 40 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra, además de 10 dosis con polvo blanco aparentemente cocaína y un envoltorio con hierba verde similar a la mariguana.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.