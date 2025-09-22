Detienen a hombre con 50 dosis de droga en Monterrey

El arresto se registró en el cruce de las calles Valentín Canalizo y Luis Mora, en la colonia Garza Nieto, como parte de los operativos de vigilancia

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras encontrarle en su posesión 50 envoltorios con una sustancia con las características de cocaína, así como una báscula digital.

El arresto se registró en el cruce de las calles Valentín Canalizo y Luis Mora, en la colonia Garza Nieto, como parte de los operativos de vigilancia implementados por la corporación.

El presunto fue identificado como César “N”, de 27 años de edad, quien circulaba a bordo de una camioneta a exceso de velocidad.

Esto llamó la atención de los oficiales, quienes le marcaron el alto. Al ser abordado, el hombre intentó agredir a los uniformados, quienes lograron controlarlo y asegurar su detención.

Durante la revisión, los policías encontraron entre sus pertenencias 10 bolsas tipo ziploc con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra. Además, al inspeccionar el interior del vehículo, localizaron otras 40 bolsitas con la misma sustancia y una báscula digital.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.