El hombre fue detenido por policías de Monterrey en el cruce de Washington y Colegio Civil tras intentar huir al notar la presencia de la autoridad

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le encontraran 50 envoltorios con sustancias sólidas similares al cristal, en el centro de la ciudad.

La detención de Félix Mauricio “N”, de 29 años de edad, ocurrió en el cruce de Washington y Colegio Civil.

De acuerdo con el reporte policial, los elementos realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al hombre, quien presuntamente intentó huir al notar la presencia de las autoridades.

Tras darle alcance, el joven habría mostrado una actitud agresiva, por lo que los oficiales realizaron una revisión y localizaron dentro de una mochila las 50 dosis, tres teléfonos celulares y una báscula digital.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades.