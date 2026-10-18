Detienen a hombre con 46 dosis de presunta cocaína en Monterrey

Un hombre de 36 años fue detenido en la colonia 10 de Marzo con 46 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente encontrarle 46 bolsas con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra, en la colonia 10 de Marzo.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido, identificado como Daniel “N”, de 36 años, cuenta con antecedentes penales y es señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y vendedor de droga en distintos sectores de la zona.

Lo interceptan durante un recorrido policial

La detención ocurrió alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las calles Centenario de Zapata y 20 de Noviembre, luego de que elementos de la Policía de Operaciones Especiales realizaban recorridos preventivos.

Durante la vigilancia, una mujer alertó a los oficiales sobre la presencia de varios hombres que presuntamente consumían drogas en la vía pública. Al acudir al sitio, los policías interceptaron a Daniel “N”, quien, según el informe, comenzó a insultarlos y fue sometido.

Tras realizarle una revisión, los uniformados localizaron en una bolsa de su pantalón corto 46 dosis de una sustancia sólida cuyas características coincidirían con las de la cocaína en piedra.

Lo relacionan con hechos de violencia en la zona

La corporación informó que, tras consultar su situación legal, detectaron que el hombre cuenta con antecedentes penales. Además, lo identifican como uno de los presuntos generadores de violencia y vendedores de droga en las colonias 10 de Marzo, Talleres y Garza Nieto, así como en sectores aledaños.

La Policía de Monterrey indicó que el operativo forma parte de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal para reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.