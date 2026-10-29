Detienen a hombre con 40 dosis de droga en Guadalupe

Una denuncia anónima llevó a policías hasta la colonia Nuevo México, donde aseguraron marihuana, cristal, una báscula y dinero en efectivo

Un hombre de 34 años fue detenido por policías de Guadalupe, señalado por la venta de narcóticos en la colonia Nuevo México.

La movilización ocurrió en el cruce de las calles Álamo y Senda Ancha, luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre sus actividades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el detenido, identificado como Joaquín, llevaba una mochila con 30 dosis de marihuana y 10 dosis de cristal, además de una báscula gramera y 200 pesos en efectivo.

Al notar la presencia de los oficiales, el hombre intentó refugiarse en un domicilio, pero fue alcanzado por los elementos policiacos.

Tras su detención, quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, instancia que determinará su situación jurídica.