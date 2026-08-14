Detienen a hombre con 40 dosis de cristal en Valle Verde

David “N”, de 34 años, fue detenido en Valle Verde con 40 envoltorios de una sustancia con características similares al cristal

Al menos 40 dosis de una sustancia con características de la droga tipo cristal le fueron localizadas a un hombre que fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en calles de la colonia Valle Verde.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:45 horas en el cruce de Pinzón y Estornino, donde los uniformados detuvieron a David “N”, de 34 años de edad.

De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron al hombre caminando por el sector y, al percatarse de la presencia policial, comenzó a correr para intentar escapar.

Los oficiales lo persiguieron y lograron detenerlo metros más adelante. Al realizarle una revisión, localizaron en una bolsa de plástico que contenía 40 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

David “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.