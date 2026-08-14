Detienen a hombre con 40 dosis de cristal en Valle Verde

Al menos 40 dosis de una sustancia con características de la droga tipo cristal le fueron localizadas a un hombre que fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en calles de la colonia Valle Verde.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:45 horas en el cruce de Pinzón y Estornino, donde los uniformados detuvieron a David “N”, de 34 años de edad.
De acuerdo con el reporte, los elementos realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron al hombre caminando por el sector y, al percatarse de la presencia policial, comenzó a correr para intentar escapar.
Los oficiales lo persiguieron y lograron detenerlo metros más adelante. Al realizarle una revisión, localizaron en una bolsa de plástico que contenía 40 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.
David “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.