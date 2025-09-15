Detienen a hombre con 38 envoltorios de droga

Policías arrestaron a un hombre con 38 envoltorios de droga en el centro de Monterrey, quien también tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud

En pleno centro de Monterrey, elementos de la Policía municipal detuvieron a un hombre tras sorprenderlo discutiendo en la vía pública. Durante la revisión de rutina, los oficiales encontraron entre sus pertenencias 38 envoltorios con presunta droga tipo cristal y cocaína.

El arresto ocurrió alrededor de las 19:45 horas en el cruce de Jiménez y Aramberri, en la zona conocida como Mesón Estrella. El detenido fue identificado como Miguel Eduardo V., de 36 años, quien además tenía una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

De acuerdo con la corporación, otro individuo que participaba en la riña logró escapar al percatarse de la presencia policial.

Las autoridades informaron que este operativo forma parte de la estrategia “Escudo”, con la que se busca reforzar la seguridad y disminuir la incidencia delictiva en Monterrey. El presunto quedó a disposición de las autoridades competentes en las instalaciones de la policía local.