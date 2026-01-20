Detienen a hombre con 30 dosis de cristal en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por ese lugar, cuando observaron que un hombre realizaba necesidades fisiológicas en vía pública

Luego de que se encontraba realizando necesidades fisiológicas en vía pública, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al encontrarle en su poder 30 envoltorios con una sustancia sólida tipo cristal, en el centro de la ciudad.

La detención de Jeovanny Aníbal V., de 35 años de edad, se registró a las 02:00 horas, en Escobedo y Arteaga.

Al proceder a revisarlo le encontraron en la chamarra, una bolsa transparente y en su interior 30 bolsas ziploc en color negro, con una sustancia con las características de la droga tipo cristal, por lo que fue detenido.