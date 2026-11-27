Policías de Escobedo detuvieron a un hombre de 28 años en Alianza Real, a quien presuntamente le encontraron 24 envoltorios con cristal

Elementos de la Policía de Proximidad (PROXPOL) del municipio de Escobedo detuvieron a un hombre en la colonia Alianza Real, quien presuntamente llevaba 24 envoltorios con una sustancia sólida cristalina con características similares a la droga conocida como cristal.

La acción fue resultado de los recorridos de vigilancia y prevención del delito del Operativo Seguridad y Orden (SEyO).

La detención del sujeto, identificado como Salomón "N", de 28 años de edad, ocurrió el pasado 24 de noviembre.

Durante sus recorridos, los uniformados observaron a un hombre que presuntamente se intoxicaba en la vía pública, utilizando una pipa de vidrio y un encendedor.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó ocultar el objeto, pero, ante su conducta sospechosa, los policías se aproximaron para realizar una inspección preventiva. Durante la revisión, localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con los envoltorios.

El hombre y los indicios encontrados quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo mantiene el Operativo SEyO en distintos sectores del municipio para fortalecer la seguridad, inhibir conductas delictivas y preservar la tranquilidad de las familias.