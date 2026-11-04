Detienen a hombre con 21 envoltorios de droga en Monterrey

Se informó que cuenta con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, identificado como Dámaso Kalimba “N”., de 32 años

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por la presunta posesión de 21 envoltorios con cristal y mariguana.

Además, se le investiga como generador de violencia, extorsión en negocios del centro de la ciudad y se ha detenido en ocho ocasiones por diferentes delitos y faltas administrativas.

Detención en la colonia Sarabia

Se informó que cuenta con orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, identificado como Dámaso Kalimba “N”., de 32 años, fue capturado en Transversal Colón y Diez Gutiérrez, en la colonia Sarabia.

Luego de que los elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido, observándolo con actitud sospechosa, por lo que detuvieron su marcha para realizarle una inspección, siendo recibidos con insultos.

Localizan droga y tres teléfonos celulares

Después de someterlo, le localizan entre sus pertenencias 12 bolsas con cristal, nueve con mariguana y tres teléfonos celulares.

El hombre cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.