Detienen a hombre con 194 tarjetas bancarias en Monterrey

El hombre fue presentado ante el MP tras no acreditar el origen legal de los plásticos, de los cuales seiniciaron investigaciones para saber el origen.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido en posesión de 194 tarjetas bancarias de distintas instituciones, en calles de la colonia Niño Artillero.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Ruiz Cortines.

El detenido, identificado como Walter “N” de 27 años, fue sometido a una revisión, durante la cual le encontraron 194 tarjetas bancarias. Al no poder acreditar la legal procedencia de los plásticos, fue asegurado por las autoridades.

Las tarjetas, pertenecientes a diversas instituciones financieras, quedaron bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su origen y posible uso indebido.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.