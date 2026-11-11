Detienen a hombre con 15 kilos de marihuana en Salinas Victoria

Elementos de Fuerza Civil y Defensa capturaron a Oscar “N”, de 36 años, tras localizar la droga en la cajuela de un vehículo en la colonia Valle del Norte.

Un hombre fue detenido en posesión de más de 15 kilos de presunta marihuana durante un operativo de inteligencia realizado por Fuerza Civil en coordinación con la Defensa, en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con la ficha informativa, la captura se derivó de diversas indagatorias en la colonia Valle del Norte, donde las autoridades obtuvieron información sobre las actividades del presunto implicado.

El operativo se llevó a cabo en el cruce de las avenidas Paseo de Castilla y Punta Castilla, donde los oficiales detectaron a un hombre que guardaba una bolsa en la cajuela de un vehículo Ford Fusion.

Al aproximarse, los elementos confirmaron que sus características físicas coincidían con las de la persona que buscaban, por lo que le solicitaron detenerse para realizar una revisión.

El hombre fue identificado como Oscar “N”, de 36 años, a quien le encontraron alrededor de 15 kilos de presunta marihuana, distribuida en bolsas y paquetes emplayados.

Tras el hallazgo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.