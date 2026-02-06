Detienen a hombre con 108 dosis de droga en el Mercado Juárez

Al percatarse de la presencia policial, el señalado intentó retirarse del negocio, sin embargo, fue interceptado y asegurado en el exterior del establecimiento.

Un hombre fue detenido la noche del miércoles en el área del Mercado Juárez, en el centro de Monterrey, luego de que presuntamente le fueran localizadas 108 dosis de diversas sustancias ilícitas, cuando se encontraba al interior de un bar.

La detención se registró alrededor de las 22:40 horas, en el cruce de las calles Aramberri y Juárez, donde se ubica un negocio de bebidas alcohólicas identificado como El Vencedor. De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron mientras policías municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en el sector.

Durante el patrullaje, una mujer se acercó a los oficiales para solicitarles apoyo y les señaló que al interior del establecimiento se encontraba un hombre que presuntamente vendía droga a los clientes. Ante el señalamiento, los uniformados ingresaron al lugar para verificar la situación.

Al percatarse de la presencia policial, el señalado intentó retirarse del negocio, sin embargo, fue interceptado y asegurado en el exterior del establecimiento. Tras una revisión precautoria, los oficiales le localizaron 43 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra, otros 43 en polvo y 22 más con una sustancia similar al cristal, dando un total de 108 dosis.

El hombre fue identificado como Melquiades “N”, de 40 años de edad, quien fue asegurado mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar si estaría relacionado con actividades de narcomenudeo en esa zona del primer cuadro de la ciudad.