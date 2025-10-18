Detienen a hombre buscado por homicidio en Tamaulipas

Posteriormente, elementos estatales de Tamaulipas acudieron a Guadalupe para ejecutar la orden judicial y realizar el traslado del detenido

Un hombre que era buscado desde el año 2020 por el delito de homicidio en Tamaulipas fue detenido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de ser sorprendido junto a otro individuo presuntamente realizando una transacción de narcóticos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Loma Real y Arboledas, en la colonia Nuevo Almaguer, donde elementos del Grupo Especial Táctico realizaban labores de patrullaje preventivo.

En el lugar, los agentes observaron a dos hombres intercambiando objetos, por lo que se aproximaron para una revisión. Tras la inspección, fueron identificados como Felipe “N”, de 59 años, y Felipe Alejandro “N”, de 29, a quienes se les aseguraron 29 dosis y 289 gramos de hierba verde con características de la marihuana, 20 dosis de una sustancia similar al cristal, una báscula gramera y una cámara de videovigilancia.

Al ser verificados en el sistema de antecedentes, se confirmó que Felipe “N” contaba con una orden de aprehensión vigente en Tamaulipas por homicidio, motivo por el cual se notificó a las autoridades de aquella entidad.

Posteriormente, elementos estatales de Tamaulipas acudieron a Guadalupe para ejecutar la orden judicial y realizar el traslado del detenido, quien fue entregado para continuar con el proceso legal correspondiente.

El otro individuo quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.