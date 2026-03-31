Detienen a hombre buscado por homicidio en Juárez, NL

El ahora investigado ya era buscado, pues se le considera generador de violencia dentro de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional

Por homicidio, un presunto integrante de un grupo delictivo, fue capturado mediante un operativo en el municipio de Benito Juárez.

Armando, de 24 años de edad, fue sorprendido por efectivos de Fuerza Civil y del Ejército.

El inculpado fue interceptado en el cruce de las calles Prieto y avenida del Metal en la colonia Urbi Villa del Real.

Se estableció que el inculpado era buscado por mandato de un juez de control, quien libró una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Asimismo se tenía información que al ser integrante de un grupo criminal a nivel nacional, el detenido presuntamente participó en varios hechos violentos.

Al ser interceptado por los efectivos, la policía le encontró en una bolsa 57 dosis de cristal, cargador con 15 balas, una báscula y una pistola escuadra.

El inculpado fue puesto a disposición del Ministerio Público.