Detienen a hombre armado y con drogas en la colonia Garza Nieto

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Un hombre de 30 años fue detenido por policías de Monterrey luego de que presuntamente le encontraran dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de dos armas de fuego y cartuchos hábiles, en calles de la colonia Garza Nieto.

La detención ocurrió alrededor de las 16:05 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y José Manuel Herrera, donde oficiales que realizaban recorridos de prevención observaron a un hombre que, según el reporte, mostraba una actitud agresiva y alteraba el orden público al insultar a peatones.

Al aproximarse para pedirle que se calmara, los elementos fueron recibidos con insultos, por lo que procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, al identificado como Jesús Antonio H. presuntamente le localizaron 25 envoltorios que contenían una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

Además, dentro de una cangurera que portaba, los policías aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, dos cargadores y 32 cartuchos útiles.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.