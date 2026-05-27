Detienen a hombre armado y con droga tras denuncia de agresión

El detenido presuntamente participó en la agresión y despojo de un celular a una mujer, la cual derivó en un operativo para buscar a las reponsables

Luego de que una mujer denunciara haber sido amenazada, golpeada y despojada de su teléfono celular por hombres armados, policías de Guadalupe desplegaron un operativo que culminó con la detención de un presunto implicado en posesión de un arma de fuego y narcóticos.

La movilización se registró sobre la calle Luna, en su cruce con Roble, en la colonia 2 de Mayo, donde los oficiales acudieron tras recibir el reporte de la víctima.

De acuerdo con la denuncia, uno de los agresores portaba un arma de fuego, por lo que los elementos implementaron un despliegue en la zona.

Al llegar al sitio, los policías ubicaron a un hombre sentado al exterior de un domicilio, quien coincidía con las características proporcionadas por la afectada, por lo que le realizaron una inspección preventiva.

Durante la revisión, los oficiales localizaron fajada en la cintura un arma corta calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con seis cartuchos hábiles.

Además, junto al lugar donde se encontraba el sospechoso, fue localizada una bolsa con 13 dosis de marihuana, una báscula gramera y 550 pesos en efectivo, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

El detenido fue identificado como Israel, de 46 años.

Lo asegurado por las autoridades fue:

• 13 dosis de marihuana

• 1 arma corta calibre 9 milímetros

• 1 cargador abastecido

• 6 cartuchos hábiles

• 1 báscula gramera

• 550 pesos en efectivo

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.