Detienen a hombre armado y con droga en Santa Catarina

Ante el hallazgo, los elementos pusieron al hombre a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Policías de Santa Catarina lograron la captura de un hombre tras ser sorprendido con drogas y un arma de fuego.

La detención se registró en la calle De los Naranjos, en la colonia Santa Catalina, tras un operativo.

Al ser abordado e inspeccionado por los oficiales, el sujeto, identificado como Oziel Alejandro “N”, fue encontrado en posesión de una bolsa con presunta marihuana y un arma tipo pistola calibre .380, sin cargador.

Ante el hallazgo, los elementos pusieron al hombre a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.