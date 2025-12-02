Detienen a hombre armado tras reportes de disparos en Altamira

El operativo se desplegó tras un reporte ciudadano por posibles detonaciones y mediante un cerco táctico, los policías lograron ubicar al sospechoso en la zona.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron este lunes a un hombre armado señalado por presuntamente realizar detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Altamira, al sur de Monterrey. El operativo se desplegó alrededor del mediodía, luego de que los oficiales recibieran un reporte ciudadano que alertaba sobre balazos en la zona.

¿Dónde y cómo ocurrió la detención en la colonia Altamira?

Tras implementar un cerco táctico, los policías lograron ubicar al sospechoso gracias a la descripción proporcionada en la denuncia. El individuo, identificado como Juan “N”, de 50 años, fue localizado en el cruce de Privada San Agustín y Niño Artillero.

¿Qué arma le fue asegurada al detenido?

Durante la revisión, los agentes encontraron un arma corta tipo revólver, la cual se encontraba abastecida con seis cartuchos. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.