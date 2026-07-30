Detienen a hombre armado tras persecución en Santa Catarina

El detenido fue identificado como Marco Antonio "N", de 46 años, quien no pudo acreditar el permiso o licencia correspondiente para la portación del arma.

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina por la probable portación ilegal de un arma de fuego, luego de una persecución que se registró en calles de la colonia Hacienda El Palmar.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando policías municipales detectaron a un automovilista que realizaba maniobras peligrosas. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los oficiales e intentó escapar, lo que derivó en una persecución.

La movilización concluyó en el cruce de las calles Hacienda San Ángel y Hacienda Santa Teresa, donde el conductor descendió del vehículo portando un arma de fuego corta. Los oficiales lograron someterlo conforme a los protocolos de actuación policial.

El detenido fue identificado como Marco Antonio "N", de 46 años, quien no pudo acreditar el permiso o licencia correspondiente para la portación del arma.

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron una pistola calibre .40, dos cargadores abastecidos con un total de 23 cartuchos útiles, así como un automóvil Ford Focus en el que se desplazaba.

Tras ser informado de sus derechos, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.