Detienen a hombre armado tras persecución en Guadalupe

Un hombre fue detenido en Guadalupe tras una persecución iniciada por el reporte de una persona armada. Intentó huir a pie, pero fue capturado por policías.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe tras una persecución que se originó luego del reporte de una persona armada que circulaba a bordo de un vehículo.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue operativo permitió a los oficiales ubicar el automóvil cuando circulaba sobre la avenida Ruiz Cortines. Al intentar marcarle el alto, el conductor aceleró la marcha con la intención de evadir a los policías, lo que dio inicio a una persecución.

La movilización concluyó en la colonia Los Naranjos, donde el sospechoso abandonó el vehículo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue alcanzado y detenido metros más adelante por los agentes municipales.

Durante la revisión, los policías le aseguraron un arma de fuego tipo revólver abastecida con cinco cartuchos hábiles. Las autoridades informaron que el arma tenía el número de serie borrado y que parte de la empuñadura estaba cubierta con cinta de aislar, presuntamente para evitar dejar huellas.

El arma será sometido a diversos peritajes para determinar si fue utilizado en hechos delictivos recientes.

Asimismo, fue asegurado un vehículo Renault de color negro en el que se desplazaba el detenido.

El presunto responsable fue identificado como Juan Alberto, de 36 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de portación de arma de fuego.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para establecer su probable participación en otros hechos delictivos.