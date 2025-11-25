Detienen a hombre armado tras persecución en García

Los hechos se registraron en el Libramiento Noreste, sobre el kilómetro 7, cuando un hombre al darse cuenta de la presencia de la autoridad comenzó a correr.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre que poseía un arma corta, en el municipio de García.

Los hechos se registraron en el Libramiento Noreste, sobre el kilómetro 7, cuando visualizaron a un hombre que al darse cuenta de la presencia de la autoridad comenzó a correr arrojando al suelo una bolsa de plástico.

Los efectivos lograron darle alcance a pocos metros de distancia, identificándolo como José “N", de 27 años, a quien le decomisaron un arma corta con 14 balas.

Por lo anterior fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.