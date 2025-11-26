Detienen a hombre armado localizado con dron en San Pedro

Durante el intento de huida, el hombre fue localizado gracias al uso de un dron que permitió ubicarlo mientras aparentemente intentaba esconderse

Un hombre armado fue detenido en la colonia Las Canteras, luego de que la policía de San Pedro y Fuerza Civil desplegaran un operativo apoyado por un dron tras el reporte de detonaciones en la zona.

Según información preliminar, el individuo se desplazaba por el cruce de la calle Enrique H. Herrera y la calle Baja California, donde presuntamente realizó varios disparos.

Elementos de Fuerza Civil y policías municipales acudieron de inmediato al lugar. Durante el intento de huida, el hombre fue localizado gracias al uso de un dron que permitió ubicarlo mientras aparentemente intentaba esconderse.

Al ser interceptado, fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

La zona permaneció resguardada mientras se esperaba el arribo de servicios periciales.