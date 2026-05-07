Detienen a hombre armado en estacionamiento de banco en Monterrey

Las cámaras del C4 alertaron sobre la presencia de un hombre agresivo en la zona en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la calle Manuel de la Peña

Un hombre fue visualizado por cámaras del C4 con comportamiento agresivo en el estacionamiento de un banco en la colonia Bella Vista en Monterrey, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Policía de Monterrey.

Fue en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la calle Manuel de la Peña que durante la tarde del martes, las cámaras del C4 alertaron sobre la presencia de un hombre agresivo en la zona.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a Gustavo S., de 52 años, quien se encontraba al interior de un auto Dodge negro. Los oficiales se acercaron y le solicitaron que descendiera de la unidad pero respondió con gritos e insultos a los elementos.

La situación escaló rápidamente cuando, tras bajar del automóvil, el hombre llevó la mano a la cintura en un movimiento que alertó a los agentes, quienes actuaron de inmediato para someterlo. En medio del forcejeo, el presunto agresor comenzó a lanzar patadas y empujones.

Luego de ser controlado, los policías realizaron una inspección preventiva, encontrando en su posesión un arma de fuego corta y un cargador, lo que derivó en su detención inmediata. El vehículo también fue asegurado en el lugar.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se determina su situación legal.