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Detienen a hombre armado en colonia Alfonso Reyes, Monterrey

Por: Laura Palacios

02 Noviembre 2026, 15:04

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Elementos de Fuerza Civil capturaron a Said 'N', de 33 años, luego de encontrarle un arma corta abastecida durante un operativo de vigilancia.

Detienen a hombre armado en colonia Alfonso Reyes, Monterrey

Un hombre que portaba un arma de fuego fue detenido por elementos de Fuerza Civil en calles de la colonia Alfonso Reyes, al sur de Monterrey.

La detención ocurrió sobre la calle Parentalia, donde los policías realizaban un operativo de vigilancia para detectar posibles actividades ilícitas.

Durante el recorrido, los oficiales observaron a un hombre cuya actitud les pareció sospechosa, por lo que decidieron abordarlo para una revisión.

El hombre fue identificado como Said “N”, de 33 años, a quien le encontraron entre sus pertenencias un arma corta abastecida.

Tras el hallazgo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica.

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