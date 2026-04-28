Detienen a hombre armado en avenida Gonzalitos

Policías de Monterrey lograron la detención de un hombre que iba a bordo de una camioneta, el cual traía entre sus pertenencias una pistola y dosis de droga

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Una intensa movilización policiaca se registró sobre el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, luego del reporte de un hombre armado que presuntamente amenazaba en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, al sitio arribaron dos oficiales y dos patrullas de la Policía de Monterrey para atender el llamado ciudadano.

Inicialmente los uniformados abordaron a un automovilista que conducía una camioneta color celeste; sin embargo, trabajadores de una obra en construcción ubicada al lado norte del puente les señalaron que el presunto sospechoso se encontraba metros más adelante.

Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron una persecución que concluyó debajo del paso a desnivel, donde lograron someter al hombre, tirarlo al piso y realizarle una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego y diversas dosis de droga, por lo que fue detenido de inmediato.

El sospechoso fue trasladado esposado en una unidad de operaciones especiales de la corporación regiomontana para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes e investigar el motivo por el que portaba el arma y presuntamente amenazaba a personas en el sector.

Debido al operativo, uno de los carriles de Ruiz Cortines con dirección al norte fue cerrado momentáneamente, aunque minutos después la circulación fue reabierta.