Al ser cuestionado, el hombre aseguró que el arma no era de su propiedad y que desconocía cómo había llegado al interior de su vehículo

Un hombre de 50 años fue detenido por elementos de la Policía de Santiago, luego de que presuntamente fuera sorprendido circulando a exceso de velocidad por calles de la colonia Santa Rosalía y, durante una revisión, le encontraran un arma de fuego dentro de su vehículo.

El detenido fue identificado como Efrén “N”, alias “El Pelón”, quien tiene su domicilio en el mismo sector. De acuerdo con el reporte policial, los oficiales le marcaron el alto para abordarlo por la velocidad a la que conducía.

Policías encuentran una pistola dentro del vehículo

Al revisar el automóvil, un Chevrolet Chevy con placas de Nuevo León, los elementos observaron a simple vista una pistola entre el asiento del copiloto y el freno de mano.

Se trataba de un arma Smith & Wesson calibre .380, abastecida con seis cartuchos, además de un cargador que contenía otros cinco proyectiles útiles.

Al ser cuestionado, el hombre aseguró que el arma no era de su propiedad y que desconocía cómo había llegado al interior de su vehículo.

También explicó a los policías que circulaba a exceso de velocidad porque se dirigía a recoger a su esposa, quien presenta problemas de salud.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público Federal

Sin embargo, al no presentar un permiso para la portación del arma, Efrén “N” fue detenido y trasladado ante las autoridades correspondientes.

Tanto el hombre como el vehículo y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en hechos con características del delito de portación de arma de fuego sin licencia, además de lo que resulte de las investigaciones.