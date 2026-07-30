Detienen a hombre armado durante operativo en Santa Catarina

El detenido fue identificado como Alejandro Daniel 'N', de 29 años, quien indicó no contar con el permiso correspondiente para la portación del arma

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina al ser sorprendido presuntamente en posesión de un arma de fuego durante un operativo de prevención y vigilancia en la colonia Las Fincas.

La detención ocurrió luego de que policías municipales atendieran un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona presuntamente armada que viajaba a bordo de un vehículo.

Al ubicar la unidad en el cruce de las calles De la Sierra y Olivense, los oficiales realizaron una inspección preventiva y localizaron en el interior una pistola calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos útiles.

El conductor fue identificado como Alejandro Daniel “N”, de 29 años, quien indicó no contar con el permiso correspondiente para la portación del arma.

Tras su detención, el hombre fue informado de sus derechos y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que continuará con las investigaciones para definir su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina informó que estos operativos de prevención y vigilancia se mantienen de forma permanente con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en el municipio.