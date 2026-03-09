VIE 14 FEB
Detienen a hombre armado con pistola y 59 balas en Guadalupe

Por: Carlos Enríquez

09 Marzo 2026, 01:08

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un arma de fuego y decenas de cartuchos útiles en calles de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Alfonso Martínez Domínguez y Caleta, donde elementos policiales acudieron tras recibir un reporte anónimo al C4 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado a bordo de un automóvil estacionado en el lugar.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron un Chevrolet Aveo y procedieron a rodear la unidad para aproximarse al conductor. El hombre descendió del vehículo y durante una inspección precautoria, los policías localizaron en el interior del automóvil una mochila en la que presuntamente ocultaba un arma de fuego.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.57.34 AM.jpeg

Dentro de la misma revisión también fue encontrada una caja con 50 cartuchos calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con nueve proyectiles adicionales.

El detenido fue identificado como Israel Alejandro “N.”, de 36 años.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la posesión del arma de fuego.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.57.34 AM (2).jpeg

