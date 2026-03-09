Detienen a hombre armado con pistola y 59 balas en Guadalupe

Dentro de la misma revisión también fue encontrada una caja con 50 cartuchos calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con nueve proyectiles

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de un arma de fuego y decenas de cartuchos útiles en calles de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Alfonso Martínez Domínguez y Caleta, donde elementos policiales acudieron tras recibir un reporte anónimo al C4 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado a bordo de un automóvil estacionado en el lugar.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron un Chevrolet Aveo y procedieron a rodear la unidad para aproximarse al conductor. El hombre descendió del vehículo y durante una inspección precautoria, los policías localizaron en el interior del automóvil una mochila en la que presuntamente ocultaba un arma de fuego.

Dentro de la misma revisión también fue encontrada una caja con 50 cartuchos calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con nueve proyectiles adicionales.

El detenido fue identificado como Israel Alejandro “N.”, de 36 años.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la posesión del arma de fuego.