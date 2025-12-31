Detienen a hombre armado con droga en Monterrey

Los hechos ocurrieron en el cruce de los callejones Laurel y Felipe González, donde los oficiales detectaron a un masculino portando un arma larga,

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre armado durante un operativo de vigilancia en la colonia Alfonso Reyes, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de los callejones Laurel y Felipe González, donde los oficiales detectaron a un masculino portando un arma larga, quién al intentar huir tras recibir comandos verbales, el sujeto resultó lesionado y abandonó el arma y una bolsa que llevaba consigo, lo que permitió su aseguramiento.

El detenido, identificado como Mario "N" de 26 años, se le encontró en posesión de un arma con cargador y municiones, además de diversas dosis de presunta marihuana y cocaína, una báscula digital y dinero en efectivo.

De acuerdo con las autoridades, también es investigado por su posible relación con otros criminales ocurridos en el centro de la ciudad.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.