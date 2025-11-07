Detienen a hombre armado con dosis de droga en Guadalupe

Según el reporte de la autoridades en una cangurera que portaba, los uniformados encontraron una pistola con cargador y tres cartuchos útiles

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que se le asegurara un arma de fuego y varias dosis de droga durante un recorrido de prevención delictiva en la colonia Valle Soleado.

El arrestado fue identificado como José Luis “N”, de 45 años, quien fue sorprendido cuando realizaba sus necesidades en la vía pública sobre la calle Valle del Mirador. Al ser inspeccionado, mostró una actitud agresiva, por lo que los oficiales procedieron a controlarlo.

Según el reporte de la autoridades en una cangurera que portaba, los uniformados encontraron una pistola con cargador y tres cartuchos útiles, además de 12 envoltorios con una sustancia con las características del cristal.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego sin licencia y delitos contra la salud. Autoridades no descartaron que esté relacionado con hechos delictivos recientes en el sector.