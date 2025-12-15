Detienen a hombre armado con carabina en el centro de Monterrey

Un hombre de 54 años fue detenido en el centro de Monterrey tras portar una carabina calibre .22. La Policía municipal lo puso a disposición de la FGR

Un hombre fue detenido en el centro de Monterrey por elementos de la Policía municipal, luego de ser sorprendido portando una carabina calibre .22 a plena luz del día.

La detención ocurrió alrededor de las 13:05 horas en el cruce de las avenidas Colón y Madero, donde los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados detectaron a un masculino que caminaba con actitud inusual, llevando un arma larga adherida al costado izquierdo de su cuerpo.

Ante la situación, le marcaron el alto de inmediato.

Al abordarlo, confirmaron que se trataba de una carabina calibre .22, por lo que le ordenaron colocar el arma en el suelo y separarse de ella. El hombre accedió sin oponer resistencia.

El detenido fue identificado como Juan Francisco V., de 54 años de edad, quien fue asegurado en el lugar y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que se determine su situación legal.

Por otra parte, la corporación municipal informó que esta acción forma parte de la estrategia de seguridad “Escudo”, implementada por la actual administración con el objetivo de reforzar la vigilancia, reducir delitos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía en zonas de alta afluencia.