Detienen a hombre acusado de violación en San Pedro

Daniel “N”, de 37 años, fue detenido en San Pedro por su presunta responsabilidad en la violación de una mujer de 29 años ocurrida en agosto.

Un hombre de 37 años fue detenido mediante una orden de aprehensión, señalado por su presunta responsabilidad en la violación de una mujer de 29 años, ocurrida en agosto pasado en San Pedro Garza García.

Daniel “N” fue localizado y detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre la vía pública, en calles del Centro de San Pedro Garza García.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron al interior de una vivienda, donde el ahora detenido presuntamente habría sometido a la víctima y la habría obligado a mantener relaciones sexuales.

La autoridad investigadora estableció que el hombre habría amenazado a la mujer con causarle daño y privarla de la vida, además de colocarle un arma de fuego en la cabeza y golpearla para vencer su resistencia en el municipio de Monterrey.

Tras integrar las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por los agentes investigadores el martes 6 de octubre.

Daniel “N” quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.