Detienen a hombre acusado de homicidio en Guadalupe

La intervención se concretó sobre la calle Comunicaciones y Telégrafos, en la Colonia SCOP, donde fue interceptado el vehículo.

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En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, policías de Guadalupe detuvieron a un hombre que contaba con orden de reaprehensión vigente por homicidio calificado, tras ser ubicado mediante el sistema de monitoreo inteligente del C4.

Alerta por vehículo vinculado al imputado

La captura se derivó de una alerta emitida por la autoridad investigadora, en la que se boletinaron las placas de un vehículo presuntamente vinculado con el imputado, quien incumplió con medidas judiciales impuestas, por lo que se reactivó el mandamiento judicial en su contra.

A través de las cámaras inteligentes, el vehículo fue detectado en circulación en el municipio, lo que permitió que policías de Guadalupe implementaran un operativo de localización y seguimiento.

La intervención se concretó sobre la calle Comunicaciones y Telégrafos, en la Colonia SCOP, donde fue interceptado el vehículo.

Confirman orden de reaprehensión por homicidio

El conductor detenido fue identificado como José Guadalupe, de 42 años, quien al ser verificado en plataforma confirmó contar con la orden judicial vigente por el delito de homicidio calificado.

El detenido fue entregado a agentes del grupo especializado en aprehensiones de homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.