Detienen a hombre acusado de homicidio en Cadereyta

José Ignacio 'N', de 32 años, fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en el asesinato de un hombre ocurrido en mayo pasado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cumplimentó una orden de aprehensión contra José Ignacio “N”, de 32 años, por el delito de homicidio calificado, relacionado con un crimen ocurrido en Cadereyta Jiménez.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones notificaron la orden al ahora detenido al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde ya se encontraba internado por otro asunto.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo en una vulcanizadora ubicada en el cruce de las avenidas Jorge A. Treviño y Arturo B. de la Garza, en la colonia Carlos Salinas de Gortari.

La Fiscalía señala que José Ignacio “N” habría llegado al establecimiento para reclamarle a Jairo, de 43 años, por una presunta mala compostura realizada a su vehículo. Posteriormente, habría sacado un arma corta y disparado en varias ocasiones contra la víctima, quien murió en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde un perito determinó que la causa de muerte fueron heridas provocadas por impactos de proyectil de arma de fuego en diversas regiones anatómicas.

José Ignacio “N” quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.