Detienen a hombre acusado de golpear a una mujer en Monterrey

Un hombre identificado como Manuel “N”, de 42 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido presuntamente golpeando a una mujer en la vía pública, en el Centro de la ciudad.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aramberri y Emilio Carranza, donde los elementos municipales atendieron el reporte de una riña.
Al llegar al sitio, los policías observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer, por lo que intervinieron y lograron detenerlo.
La víctima, de 37 años, señaló que caminaba por el sector cuando el hombre presuntamente se acercó y comenzó a golpearla con ambas manos, sin motivo aparente.
La mujer presentó lesiones en el rostro y fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de Monterrey.
El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.