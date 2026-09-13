Detienen a hombre acusado de golpear a una mujer en Monterrey

La víctima de 37 años presentó lesiones en el rostro y recibió primeros auxilios por parte de Protección Civil de Monterrey.

Un hombre identificado como Manuel “N”, de 42 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido presuntamente golpeando a una mujer en la vía pública, en el Centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aramberri y Emilio Carranza, donde los elementos municipales atendieron el reporte de una riña.

Al llegar al sitio, los policías observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer, por lo que intervinieron y lograron detenerlo.

La víctima, de 37 años, señaló que caminaba por el sector cuando el hombre presuntamente se acercó y comenzó a golpearla con ambas manos, sin motivo aparente.

La mujer presentó lesiones en el rostro y fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de Monterrey.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.