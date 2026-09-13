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Detienen a hombre acusado de golpear a una mujer en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

12 Septiembre 2026, 18:50

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La víctima de 37 años presentó lesiones en el rostro y recibió primeros auxilios por parte de Protección Civil de Monterrey.

Detienen a hombre acusado de golpear a una mujer en Monterrey

Un hombre identificado como Manuel “N”, de 42 años, fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido presuntamente golpeando a una mujer en la vía pública, en el Centro de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aramberri y Emilio Carranza, donde los elementos municipales atendieron el reporte de una riña.

Al llegar al sitio, los policías observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer, por lo que intervinieron y lograron detenerlo.

La víctima, de 37 años, señaló que caminaba por el sector cuando el hombre presuntamente se acercó y comenzó a golpearla con ambas manos, sin motivo aparente.

La mujer presentó lesiones en el rostro y fue atendida en el lugar por personal de Protección Civil de Monterrey.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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