Detienen a hombre acusado de golpear a su madre en Monterrey

Un hombre de 40 años fue detenido en la colonia Moderna, señalado de agredir físicamente a su madre de 84 años dentro de un domicilio

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente agrediera físicamente a su madre, una mujer de 84 años, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Moderna.

La detención de Luis Manuel “N”, de 40 años, ocurrió en el cruce de Clavel y Privada Nogalar, luego de que personal del C4 alertara a los oficiales sobre una persona que se encontraba agresiva dentro de una vivienda.

Al arribar al lugar, los policías encontraron a la mujer, quien solicitó que su hijo fuera detenido y relató que momentos antes había sido agredida en repetidas ocasiones en la cabeza.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella se encontraba acostada cuando su hijo comenzó a gritarle y a utilizar palabras altisonantes para exigirle que se levantara y preparara comida.

Posteriormente, presuntamente la tomó de ambos brazos y la arrojó al suelo. Una vez que se encontraba en el piso, habría comenzado a golpearla en la cabeza.

Intentó escapar tras la agresión

Después del presunto ataque, el hombre habría intentado abandonar el domicilio. Sin embargo, los oficiales lograron interceptarlo y realizar su detención.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.