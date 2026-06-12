Detienen a hombre acusado de asesinato cometido en Cadereyta

Según la Fiscalía, entre ambos existían problemas previos y esa habría sido la causa de la agresión. La víctima recibió varios disparos y murió en el sitio.

Un hombre fue detenido por agentes ministeriales al ser señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido hace casi seis años en el municipio de Cadereyta Jiménez.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos “N”, de 31 años de edad, por el delito de homicidio calificado.

La captura se realizó el martes 9 de junio en calles de la colonia Privada Las Lomas, en Ciénega de Flores. Tras su detención, fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2020 en el cruce de las calles Sauce y Jacaranda, en la colonia Alberos de Cadereyta Jiménez.

Las indagatorias señalan que la víctima, identificada como Alan, de 23 años, se encontraba en ese lugar cuando presuntamente fue atacada a balazos por el ahora detenido.

Según la Fiscalía, entre ambos existían problemas previos y esa habría sido la causa de la agresión. La víctima recibió varios disparos y murió en el sitio.

Después de continuar con las investigaciones durante los últimos años, las autoridades reunieron los elementos necesarios para solicitar y obtener una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada esta semana.

Será un juez quien determine la situación jurídica de Carlos “N” conforme avance el proceso penal.